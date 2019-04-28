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14:03, 28 апреля 2019 1 332
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Названы десять самых продаваемых в России автомобилей бизнес-класса

Названы десять самых продаваемых в России автомобилей бизнес-класса

Эксперты агентства «Автостат-инфо» назвали десять самых популярных автомобилей бизнес-класса в России.

По итогам прошедшего марта всего в России продали 4724 автомобиля бизнес-класса. Возглавила список Toyota Camry.

Вторая позиция досталась немецкому Mercedes-Benz E-Class. Третья строчка осталась за BMW 5-Series.

Четвертое и пятое места поделили KIA Stinger и Skoda Superb. Далее идут Lexus ES, Genesis G70, Mercedes-Benz CLS-Class и Volvo V90.


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