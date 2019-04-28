Названы десять самых продаваемых в России автомобилей бизнес-класса

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Эксперты агентства «
По итогам прошедшего марта всего в России продали 4724 автомобиля бизнес-класса. Возглавила список Toyota Camry.
Вторая позиция досталась немецкому Mercedes-Benz E-Class. Третья строчка осталась за BMW 5-Series.
Четвертое и пятое места поделили KIA Stinger и Skoda Superb. Далее идут Lexus ES, Genesis G70, Mercedes-Benz CLS-Class и Volvo V90.
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