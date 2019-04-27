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В Рязанской области задержали мужчину, похитившего человека. Об этом сообщает
24 апреля в правоохранительные органы города Электросталь обратился 24-летний мужчина. Он рассказал, что двое неизвестных, под предлогом покупки у него автомобиля, насильно посадили его в машину и увезли в лес.
По данным следствия, они привязали мужчину клейкой лентой к дереву, после чего скрылись с места происшествия на машине потерпевшего.
Злоумышленника задержали в Рязанской области. Им оказался 47-летний уроженец Кемеровской области.
От дачи показания мужчина отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото с сайта ГСУ СКР по Московской области
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