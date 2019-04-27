В Пасху общественный транспорт в Рязани будет работать до утра. Расписание

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Фото: Администрация Рязани
В ночь на воскресенье, 28 апреля, общественный транспорт в Рязани будет ходить почти до 4-х часов утра. Схему движения опубликовали на
Христорождественский Собор, Рязанский Кремль, ООТ «площадь Соборная»: в сторону Дягилево: троллейбус №1 — 2:40;
Александро-Невский храм, улица Новоселов, дом 33 В, ООТ «Шереметьево»: в сторону улицы Новоселов, дом 60: автобусы №6 — 3:03; №16 — 4:00; №17 — 4:05. В сторону центра (до улицы Новой): №6 — 3:17;
Благовещенский храм, улица Затинная, дом 58, ООТ «площадь Свободы»: в сторону Цирка: троллейбусы №3 — 3:15; №10 — 3:55;
Борисо-Глебский собор, улица Сенная, дом 16, ООТ «площадь Ленина»: в сторону площади Победы: троллейбусы №1 — 2:45; №3 — 3:30; №5 — 3:20; автобусы №7 — 2:45; №11 — 3:05; №17 — 3:00. В сторону площади Театральной: троллейбусы №8 — 3:05; №10 — 3:25, автобусы №7 — 3:06; №11 — 3:35; №17 — 3:38;
Вознесенский храм, улица Вознесенская, дом 26а, ООТ «улица Грибоедова»: в сторону Дашково-Песочни: троллейбусы №8 — 3:20; №10 — 3:40. В город: троллейбус №3 — 3:05; автобус №11 — 2:44. В сторону ТЦ Круиз, улица Новоселов, д. 60: автобусы №11 — 3:43; №16 — 2:38;
Екатерининский храм, улица Маяковского, Центральный рынок, ООТ «Центральный рынок»: в город: троллейбусы №2 — 3:25; №16 — 2:55; автобус №4 — 2:50. В сторону площади Театральной: автобусы №4 — 3:24; №16 — 3:42;
Епархиальное подворье в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, улица Татарская, дом 72, ООТ «Дворец Молодежи»: в сторону Радиоуниверситета: троллейбус №5 — 2:45. В сторону Кардиодиспансера: троллейбус №5 — 3:50. ООТ «Полетаевский рынок»: в сторону города: автобус №16 — 3:07. В сторону поселка Южный: автобус №16 — 3:30;
Храм Космы и Дамиана, Рязанская областная клиническая больница, ООТ «Больничный комплекс»: в сторону Телезавода: троллейбус №16 — 3:45; автобус №17 — 3:14. В город: автобус №17 — 3:20;
Крестовоздвиженский храм, улица Васильевская, дом 1, ООТ «Сбербанк»: в сторону улицы Новоселов, дом 60: автобусы №6 — 3:05; №16 — 4:02; №17 — 4:07. В сторону центра (до улицы Новой): автобус №6 — 3:15;
Храм в честь Царственных страстотерпцев Московское шоссе (поселок Дягилево), ООТ «храм царских мучеников»: в сторону улицы Забайкальской: троллейбус №1 — 3:15;
Никольский храм, улица Чкалова, дом 33а, ООТ «завод ЖБИ №2»: в сторону Октябрьского городка: троллейбус №2 — 3:45. В сторону площади Победы: троллейбусы №5 — 4:05; №2 — 3:55
Николо-Дворянский храм, улица Николодворянская, дом 12, ООТ «Цирк»: в сторону площадь Ленина: троллейбусы №3 — 3:25; №5 — 3:15; №8 — 4:10; №10 — 4:10; автобусы №7 — 2:43; №11 — 3:03; №17 — 2:58. ООТ «Библиотека имени Горького»: в сторону площади Театральной: автобусы №7 — 3:08; №11 — 3:37; №17 — 3:40;
Храм в честь Святителя Николая Чудотворца (Епархиальное подворье), улица Циолковского, дом 8, ООО «Николо Ямской храм»: в город: троллейбус №2 — 3:15. ООО «улица Циолковского»: в Дашково-Песочню: автобус №6 — 2:55;
Покровско-Татианинский храм, улица Свободы (Рязанский Государственный университет), ООТ «РГУ»: в сторону площади Ленина: троллейбусы №3 — 3:20; №10 — 4:00;
Преображенский храм (Канищево), село Канищево, ООТ «Школа»: в сторону Телезавода: троллейбус №16 — 3:40; автобус №17 — 3:10. В город: автобус №17 — 3:22;
Преображенский храм (Спас-на-Яру), улица Петрова, ООТ «площадь Соборная»: в сторону Дягилево: троллейбус №1 — 2:40;
Скорбященский храм, Скорбященский проезд, дом 1, ООТ «Рембыттехника»: в сторону Рязцветмета: троллейбус №12 — 3:20;
Храм Сретения Господня, площадь Новаторов, ООТ «Сельхозакадемия»: в город: троллейбус №17 — 3:30; автобус №4 — 3:07;
Храм Целителя Пантелеимона при Мальшинской богадельне, улица Новаторов, ООТ «Сельхозакадемия»: в город: троллейбус №17 — 3:30; автобус №4 — 3:07;
Никольский храм, Больница имени Семашко, ООТ «Больница имени Семашко»: в сторону площади Театральной: троллейбусы №5 — 2:55; №17 — 4:10; В сторону Полетаевского рынка: троллейбус №12 — 2:55;
Свято-Троицкий мужской монастырь, Московское шоссе, дом 10, ООТ «ТД Барс»: в город: троллейбусы №1 — 2:25; №8 — 2:50; №10 — 3:10; №16 — 2:30; №17 — 3:50; автобус №4 — 3:18. В сторону Таможни: троллейбусы №1 — 3:00; №10 — 4:25; №16 — 3:10; №17 — 5:05;
Казанский женский монастырь, улица Фурманова, дом 56, ООТ «площадь Свободы»: в сторону Цирка: троллейбусы №3 — 3:15; №10 — 3:55;
Спасо-Преображенский мужской монастырь, Кремль, дом 5, ООТ «площадь Соборная»: в сторону Дягилево: троллейбус №1 — 2:40;
Георгиевский храм, поселок Приокский, ООТ «Спорткомплекс Чайка»: в город: троллейбусы №1 — 2:10; №8 — 2:35; №10 — 3:00; №16 — 02:15; №17 — 03:15;
Солотчинский Рождественский Богородицы женский монастырь, Казанский храм, поселок Солотча, ООТ «Школа»: в направлении Монастырской площади автобус №108 — 3:00, далее по маршруту (по требованию).
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