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В центре Рязани столкнулись мотоцикл и грузовик. Видео происшествия появилось на Youtube-канале «
Авария произошла на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Судя по видео, водитель грузовика пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора. Серьезных травм мотоциклист не получил.
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