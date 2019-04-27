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13:55, 27 апреля 2019 1 783
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Круг, эстафета и змейка. В Рязани прошел конкурс на лучшего водителя автобуса

Круг, эстафета и змейка. В Рязани прошел конкурс на лучшего водителя автобуса

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу 27 апреля на рязанском автодроме прошел конкурс на лучшего водителя автобуса.

В испытании поучаствовали девять участников из «Автоколонны 1310», АО «РНПК», ООО «Пассажирсервис» и Скопинского АТП.

Им предстояло пройти восемь элементов на время: пропустить между колесами два белых бруска, не задев их; въехать в импровизированный «бокс» сначала передом, а потом задом; пройти «эстафету», где нужно было сначала снять, а затем повесить кольцо на стойку не останавливаясь. Также требовалось припарковаться к остановке, не пересекая стоп-линию и не сбивая конусы. Кроме того, в соревнованиях присутствовали классические для любого автодрома элементы, такие как «змейка» и «круг».

По словам замминистра транспорта и автомобильных дорог Валерия Еремина такие элементы позволяют понять, насколько водитель владеет транспортным средством, «чувствует» его габариты.

«То, что водители демонстрируют на автодроме — это не пример вождения в городе. Каждый из них понимает, что на дороге он несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, поэтому и стиль более аккуратный», — сказал Еремин.

Третье место занял Лукашин Владимир из ООО «Пассажирсервис», вторым стал Князев Дмитрий из АО «РНПК». Победителем стал Мосягин Александр из рязанского нефтезавода. В конце мая он отправится на федеральный этап конкурса в Тюмень.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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