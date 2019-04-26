Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:03, 26 апреля 2019 244
 0    0

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 миллионов россиян

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 миллионов россиян

Фото: Pixabay.com

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 миллионов россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФССП.

Всего в первом квартале невыездными оказывались 4,4 миллиона граждан, что в полтора раза больше, чем годом ранее. В январе-марте россияне оплатили долги на общую сумму в 19 миллиардов рублей.

Самыми злостными неплательщиками обычно выступают клиенты банков (40% от всех невыездных должников), должники по алиментам (20%), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 часов назад
Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах

Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах

Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 207 271
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 13
16:50, 25 апреля 2019 72 596
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 8
16:37, 24 апреля 2019 66 250
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 9
14:45, 25 апреля 2019 55 744
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
20:03, 14 апреля 2019 33 934
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум