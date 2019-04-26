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Фото: Pixabay.com
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 миллионов россиян. Об этом пишут «
Всего в первом квартале невыездными оказывались 4,4 миллиона граждан, что в полтора раза больше, чем годом ранее. В январе-марте россияне оплатили долги на общую сумму в 19 миллиардов рублей.
Самыми злостными неплательщиками обычно выступают клиенты банков (40% от всех невыездных должников), должники по алиментам (20%), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%).
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.