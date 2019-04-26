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В центре Рязани три автомобиля столкнулись «паровозиком». ДТП произошло утром в пятницу, 26 апреля.
Из-за аварии на улице Ленина в сторону улицы Соборной образовалась пробка. Скорость движения автомобилей не превышает пяти километров в час.
Затор растянулся от площади Театральной до пересечения улиц Ленина и Соборной.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.