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11:29, 26 апреля 2019 1 245
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В центре Рязани три автомобиля столкнулись «паровозиком»

В центре Рязани три автомобиля столкнулись «паровозиком»

В центре Рязани три автомобиля столкнулись «паровозиком». ДТП произошло утром в пятницу, 26 апреля.

Из-за аварии на улице Ленина в сторону улицы Соборной образовалась пробка. Скорость движения автомобилей не превышает пяти километров в час.

Затор растянулся от площади Театральной до пересечения улиц Ленина и Соборной.


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