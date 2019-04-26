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Рязанский депутат предложил отменить повышение платы за капремонт, но коллеги его не поддержали. В пятницу, 26 апреля, в областной думе в рассмотрели проект постановления, который внес коммунист Виктор Малюгин.
Он предложил рекомендовать рязанскому губернатору отменить постановление, которое повысило плату за капремонт в 2019 году до 11,65 рубля на квадратный метр (на 45,3%). Профильный комитет предложил отклонить проект, объяснив это тем, что «минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет неопределенным, что приведет к невозможности уплаты собственниками помещений в многоквартирных домах взноса на капитальный ремонт и реализации программы капитального ремонта». Депутаты также поддержали решение комитета.
Первый заместитель председателя облдумы Александр Шевырев отметил, что вопрос продолжат обсуждать в понедельник, 29 апреля.
«Мы назначили круглый стол с участием областного фонда капремонта и министерства ТЭК и ЖКХ, жилищной комиссии и депутатов. Будем разбираться и анализировать вопросы, а уже после этого принимать решение — обращаться к губернатору или нет», — заключил Шевырев.
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