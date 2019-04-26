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Фото: Pixabay.com
Рязанца осудили за распространение запрещенных песен «ВКонтакте». Об этом сообщил
Мужчина разместил на своей странице аудиозапись, внесенную в список экстремистских материалов.
В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью. О том, что данная композиция является экстремистской он не знал. В настоящее время аудиозапись удалена.
Суд оштрафовал мужчину на 1 500 рублей. Постановление вступило в законную силу.
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