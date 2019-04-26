Рязань вступила в Союз российских городов

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В пятницу, 26 апреля, на собрании в Совете Федерации ФС РФ Рязань решили включить в Союз российских городов. Об этом сообщил
Итоги работы в столице обсудили делегации из 42 городов России. Рязань на собрании представил и.о. главы администрации Сергей Карабасов.
Участники обсудили организационные вопросы, а также итоги работы за 2018 год и наметили планы на текущий год.
Как отметил Сергей Карабасов, «участие в Союзе Российских городов поможет Рязани повысить эффективность управления городским хозяйством, позволит обмениваться опытом в развитии всех сфер городской жизни, рассказывать об интересных проектах».
Союз российских городов — неполитическая общественная организация, основанная 13 марта 1991 года. В ней состоят 82 города.
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