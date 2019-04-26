Правительство изменило правила продажи квартир в строящихся домах

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Российские строительные компании смогут продавать квартиры в возводимых домах без использования специальных банковских счетов в зависимости от степени готовности жилого комплекса и количества заключенных договоров долевого участия. Об этом говорится в постановлении федерального правительства № 480 от 22 апреля этого года.
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.
Редакция RZN.info разъяснила, что ждет застройщиков, а также пообщалась с представителями крупных компаний и узнала их мнение о новых правилах.
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