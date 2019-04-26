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20:04, 26 апреля 2019 899
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Любимов прокомментировал отмену строительства школы в Кальном

Любимов прокомментировал отмену строительства школы в Кальном

В пятницу, 26 апреля, губернатор Николай Любимов прокомментировал отмену строительства школы в Кальном.

По словам главы региона, причиной стала «не вполне продуманная градостроительная политика», в связи с чем для возведения школы нет подходящего земельного участка.

«Нам готовы дать деньги на строительство школы из федерального бюджета. Я думаю, мы можем на них рассчитывать. Но участка в государственной или муниципальной собственности полноценного, которого хватит на строительство школы — нет», — сказал Любимов.

«Наши специалисты бьются над этой проблемой несколько месяцев, пытаются ее решить каким-то грамотным и законным способом, чтобы эту школу начать строить. Чем быстрее город решит эту проблему, тем быстрее мы сможем получить эти деньги и начать строить школу в Кальном», — добавил губернатор.

Любимов также отметил, что вместе с министерством культуры решается вопрос о реконструкции Гимназии №2, которая является памятником федерального значения.

Напомним, в этот день губернатор также осмотрел ход строительства школы в Горроще.


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