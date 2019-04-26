Любимов оценил ход строительства школы в Горроще

В пятницу, 26 апреля, губернатор Николай Любимов оценил ход строительства школы на 1100 мест в Горроще. Здание расположилось на Полетаева, дом №14 на месте снесенной школы-интерната. Стоимость объекта составляет 998,9 миллионов рублей.

Проект школы является типовым. В Рязани по нему возвели школу № 75 в микрорайоне ДПР-5. В Горроще строительство началось в июне 2018 года. На сегодняшний день возведены три здания блоков №1 и №3, застеклены первые этажи, собран каркас блока №4, где в будущем оборудуют спортзал.

Объект осмотрел Николай Любимов. Он ознакомился с ходом строительства школы, пообщался с представителем подрядчика ООО «АльянсДорСтрой». Тот рассказал, что блок №1 состоит из двух частей. На текущий момент ведется работа по обустройству кровли, одна из частей полностью застеклена, там завершена разводка проводов. По словам подрядчика, к 25 мая его планируется оштукатурить, затем строители перейдут к работам на блоке №3.

Также до зимы на объекте планируется завершить черновое благоустройство. Общая территория благоустройства — порядка 27 тысяч квадратных метров. До июля планируется нанести специальное покрытие на две спортивные площадки. В двух других блоках — №4 и №2 подрядчик намерен к осени завершить отделку помещений.

Специально для маломобильных учащихся в школе установят два лифта и оборудуют специальные туалеты.

Глава региона рассказал, что школа в Горроще — часть нацпроекта в сфере образования. На ее строительство из федерального бюджета выделили более 700 миллионов рублей, 176 из них — средства областного бюджета, еще 16 — муниципальные. К 2020 году планируется приобрести оборудование стоимостью более 100 миллионов рублей.

«Это программа, которую запустил президент. Она выполняется и будет выполняться. Мы должны уйти от второй и третьей смен к 2024 году и сделать так, чтобы не было потребности в дополнительных стройках», — сказал Любимов.

Губернатор отметил, что главное, чтобы все было сделано качественно и без нарушения сроков.

В 2019 году по состоянию на апрель подрядчик выполнил работы на сумму более 119 миллионов рублей. Объем финансирования строительно-монтажных работ предусмотрен еще на 353,5 миллиона рублей, в 2020 году — 359,9 миллионов.

Министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов рассказал, что при строительстве школы применяются экологичные материалы, имеющие паспорта пожарной безопасности.

«Работы идут в соответствие с графиком. Сейчас на объекте работают порядка 100 человек, рабочие разных специальностей. Завершить строительство планируется в конце июня 2020 года», — заключил министр.