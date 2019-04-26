Из-за майских праздников рязанцы получат пенсии раньше обычного

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Фото: Pixabay.com
В начале мая рязанцы получат пенсии раньше обычного. Сроки доставки изменили из-за выходных, пояснили в ПФР.
Пенсию через отделения почтовой связи можно получить:
4 мая — за 3,4 и 5 мая,
6 мая — за 5 и 6 мая,
7 мая — за 7 и 9 мая,
8 мая — за 8 и 9 мая.
Тем, кому выплаты перечисляют на банковские карты 11 числа каждого месяца, получат деньги 8 мая.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.