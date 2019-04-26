Депутат Госдумы Дмитрий Морозов похвалил рязанскую медицину

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, федеральный координатор проекта единороссов «Здоровое будущее» Дмитрий Морозов оценил его реализацию в Рязанской области. В четверг, 25 апреля, он посетил областную клиническую больницу, прочитал лекцию местным врачам и ответил на их вопросы.

Парламентарий рассказал, что проект «Здоровое будущее» направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи, мотивацию к ведению здорового образа жизни, решение проблемы госрегулирования в сфере оказания медицинской помощи, обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, социальную защиту медицинских работников.

Координатор проекта «Здоровое будущее» в Рязанской области, ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин представил пять новых направлений, которые отражают специфику региона: «Партийный призыв медицинских кадров», «Оптимизация прогноза сроков прибытия скорой помощи к пациенту в сельской местности», «Два шага к здоровью», «Дистанция минус, диагностика плюс» и «Питайся правильно!».

В рамках реализации проекта организуются выезды в районы на периферию, чтобы выявить онкозаболевания на ранних стадиях, работают над оптимизацией срока прибытия скорой помощи к пациентам в сельской местности.

Также Роман Калинин проанонсировал создание карты вакансий Рязанской области для выпускников медвузов, в которой будет собрана информация о мерах поддержки врачей и способах решения проблемных вопросов в муниципалитетах. Также партийцы намерены создать интегральную карту заболеваний в Рязанской области и выяснить, как экология в районах влияет на продолжительность жизни.

«Мы намерены получить обратную связь по проектам из районов, чтобы они давали реальные инструменты министерству для улучшения системы здравоохранения», — подчеркнул Роман Калинин.

Дмитрий Морозов подчеркнул, что к проекту «Единой России» «Здоровое будущее» в Рязанской области подошли с креативом. Также он отметил, что за реализацию нацпроекта «Здравоохранение» региону можно поставить оценку «хорошо».

«Здесь есть осмысление того, куда пойдут федеральные деньги, как заниматься первичной и онкологической помощью, детским здравоохранением, а также есть опыт реализации бережливой поликлиники», — подчеркнул председатель комитета Госдумы.

Он похвалил колопроктологическое и онкологическое отделения, которые посетил в областной клинической больнице.

«Тем, кто лечится в Рязани, очень повезло. Здесь работают врачи мирового уровня, с профессиональной подготовкой и погружением в мировое пространство. Таких специалистов нужно поддерживать технологиями и именно на это направлен партийный проект «Здоровое будущее», — заключил Дмитрий Морозов.