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В четверг, 25 апреля, на трассе М-5 в Рязанской области перевернулся микроавтобус. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «
По словам автора снимков, ДТП произошло на 243 километре дороги за селом Кирицы.
Информация уточняется.
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