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11:45, 25 апреля 2019 168
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В Калужской области мужчина до смерти избил жену из-за кошки

В Калужской области мужчина до смерти избил жену из-за кошки

Фото: Pixabay.com

В Калужской области мужчина до смерти избил жену. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Суд установил, что осужденный, в ноябре 2018 года, получил пособие по безработице и выпивал вместе со своей сожительницей.

Из-за возникшей ссоры «о кормлении кошки» мужчина стал избивать руками и ногами женщину, которая с полученными телесными повреждениями была доставлена в больницу, где скончалась, спустя непродолжительное время.

Мужчину приговорили к семи годам тюрьмы.

Приговор не вступил в законную силу.


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