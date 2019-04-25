В Калужской области мужчина до смерти избил жену из-за кошки

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Фото: Pixabay.com
В Калужской области мужчина до смерти избил жену. Об этом сообщил
Суд установил, что осужденный, в ноябре 2018 года, получил пособие по безработице и выпивал вместе со своей сожительницей.
Из-за возникшей ссоры «о кормлении кошки» мужчина стал избивать руками и ногами женщину, которая с полученными телесными повреждениями была доставлена в больницу, где скончалась, спустя непродолжительное время.
Мужчину приговорили к семи годам тюрьмы.
Приговор не вступил в законную силу.
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