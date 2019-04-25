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12:25, 25 апреля 2019 316
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Сотрудники ФСБ проводят обыски на «Новомосковском рынке» в Тульской области

Сотрудники ФСБ проводят обыски на «Новомосковском рынке» в Тульской области

Сотрудники ФСБ проводят обыски в муниципальном унитарном предприятии «Новомосковский рынок». Об этом пишет интернет-портал «Новости Тулы».

Служба проводит обыски и допросы. По данным портала, они могут быть связаны с обнаруженными нарушениями при строительстве местного центра спортивных единоборств.

Глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин подтвердил эту информацию.

«По моей информации Тульским ФСБ возбуждено уголовное дело по факту нарушений при строительстве центра спортивных единоборств и сейчас ведутся следственные действия», — рассказал Бирюлин.

Фото Google


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