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Фото: Pixabay.com
Калужанин угнал автомобиль и сдал его в металлолом. Об этом сообщил
Машина была припаркована возле жилого дома в деревне Карцово. Хозяин оставил транспортное средство для присмотра своему знакомому. Но, в один из дней, владелец не обнаружил автомобиль и обратился в отдел полиции.
Похищенная машина была найдена в пункте приема металла.
Угонщиком оказался ранее судимый молодой человек 2001 года рождения. В содеянном он признался. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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