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Фото: Pixabay.com
Из горящей пятиэтажки в Тамбове эвакуировали всех жильцов. Об этом сообщила
Пожар произошел поздно ночью в квартире на втором этаже. После того, как всех людей эвакуировали, сотрудники МЧС приступили к тушению.
Огонь удалось потушить в короткие сроки. Пострадавших нет.
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