В Путятинском районе загорелась пилорама. Огонь дошел до дачных участков

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Фото: Издательство «Пресса»
В среду, 24 апреля, в селе Екатериновка Путятинского района загорелась пилорама. Об этом сообщило ИД «
Возгорание тушат три пожарных машины, восемь сотрудников МЧС, энергетики, полицейские, работники сельской администрации и местные жители. Причины возгорания неизвестны.
Огонь добрался и до дачных участках в селе Путятино. К дачникам на помощь приехали пожарные газокомпрессорной станции. Сухая трава также горит в селе Караулово.
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