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В Песочне офис реконструируют под магазин. Об этом говорится в заключении комиссии по итогам публичных слушаний, которое официально опубликовали в среду, 24 апреля.
Рязанскому мэру рекомендовали предоставить заявителю ООО «Эвис» разрешение на увеличение плотности застройки до 65% в доме № 19А на улице Зубковой.
Застройщик планирует реконструкцию части здания-хозблока под магазин и небольшую пристройку.
В настоящее в здании располагаются строительная компания, магазин запчастей, сауна и салон красоты с парикмахерской.
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