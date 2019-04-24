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В Муроме «Дикси» оштрафовали на 400 тысяч за торговлю просроченными продуктами. Об этом сообщил
Специалисты ведомства во время проверки на прилавках супермаркетов нашли просроченную колбасу, сосиски, сыр, кефир и кофе.
Юридическому лицу назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.
Решение попытались обжаловать. Однако постановления оставили без изменения.
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Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.