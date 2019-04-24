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17:55, 24 апреля 2019 40
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Рязанка пойдет под суд за жестокое обращение с годовалым ребенком

Рязанка пойдет под суд за жестокое обращение с годовалым ребенком

Фото: Pixabay.com

Рязанку будут судить за жестокое обращение с ребенком. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

В ноябре 2018 года женщина, проживающая в селе Кораблино, оставила своего годовалого ребенка одного дома. Пока мальчик был без присмотра, он застрял между батареей и кроватью и не смог самостоятельно выбраться. В результате, мальчик получил ожог живота. Через какое-то время домой пришел дедушка ребенка и вытащил его.

Когда мать вернулась домой, она не отвела ребенка к врачу и сама не оказала ему необходимую медицинскую помощь.

Выяснилось все это только во время планового посещения участкового врача на дому. О произошедшем педиатр сообщила в полицию. Сотрудники ОМВД изъяли ребенка у матери и доставили в больницу.

После нескольких проверок против матери завели уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сопряженное с жестоким обращением). По делу ведется расследование.


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