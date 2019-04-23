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16:42, 23 апреля 2019 159
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В Калуге задержали мужчину с крупной партией амфетамина

В Калуге задержали мужчину с крупной партией амфетамина

В Калуге задержали мужчину с крупной партией амфетамина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемый 1987 года рождения пытался сделать «закладку» в лесополосе рядом с улицей Московской. У пассажирского сиденья его машины нашли перчатку с веществом белого цвета. Еще один сверток был в сумке мужчины.

На калужанина завали уголовное дело по части 3 статьи 30 УК («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 228.1 УК («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Подозреваемого взяли под стражу.

Фото с сайта калужского УМВД


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