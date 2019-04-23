​Из-за столкновения двух иномарок в центре Рязани образовалась пробка

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В центре Рязани столкнулись Audi и Mazda. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Свободы во вторник, 22 апреля.
Водитель на Mazda перестраивался из левого ряда в правый, чтобы повернуть направо и в него врезалась Audi.
В ДТП никто не пострадал.
На месте аварии собирается пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость движения автомобилей по улице Свободы в сторону площади Мичурина не превышает пяти километров в час.
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