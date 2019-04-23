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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Двое пьяных жителей Мурома вызвали и угнали такси. Злоумышленники также украли у водителя телефон,
Горожане 43 и 18 лет выпили спиртного и отправились на такси в Селивановский район. По пути они завладели машиной, чтобы ехать самостоятельно. Через некоторое время приятели попали в аварию.
К этому времени полицейские знали об угоне: к ним обратился 49-летний владелец автомобиля. Они обнаружили на дороге машину с повреждениями.
«На месте был задержан мужчина, который, предположительно, мог иметь отношение к угону, — уточнили в пресс-службе. — Через несколько минут недалеко от места происшествия полицейские при содействии граждан задержали второго предполагаемого злоумышленника».
На мужчин завели уголовные дела по статьям 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем») и 158 УК («Кража»). Они находятся под подпиской о невыезде.
Похищенное имущество имущество вернули владельцу.
© RZN.info
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