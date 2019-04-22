Жителям Сараевского района выделили здание вместо сгоревшей амбулатории

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Фото: Издательство «Пресса»
Жителей села Муравлянка Сараевского района, где 20 апреля
Принимать пациентов начнут в здании бывшего правления колхоза. По словам главврача межрайонной Сараевской больницы, медпомощь будут оказывать, как и прежде, в полном объеме.
Однако зубного кабинета здесь нет, так как оборудование сгорело полностью. Стоматолога переведут в межрайонную больницу.
Вопрос о строительстве нового ФАПа в минздраве пообещали рассмотреть в ближайшее время.
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