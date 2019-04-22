В Кадомском районе продавали бройлеров без документов

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Фото: Pixabay.com
В Кадомском районе продавали голени бройлеров без документов. Об этом
Проверяющие нашли около четырех килограммов курицы производства «Брянского бройлера». У продавца не было документов, подтверждающих качество и безопасность мяса.
На предпринимателя составили протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП. Ему выдали предписание об устранении правонарушений.
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Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.