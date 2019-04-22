От индустриального парка «Рязанский» до Дягилева построят железнодорожную ветку

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От индустриального парка «Рязанский» до станции «Дягилево» построят железнодорожную ветку. Тендер на разработку проектно-сметной документации опубликовали на сайте госзакупок.
Ветка будет предназначена только для пользования корпорации развития Рязанской области, которой принадлежит
Планируется, что на территории площадью 500 га
Грузооборот ветки составит 0,495 млн тонн в год, перевозку буду проводить в арендованном подвижном составе, график согласуют с ОАО «РЖД».
Работы по разработке проекта оценили в 25 миллионов, которые потратят из внебюджетных средств.
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