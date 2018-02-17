Индустриальный парк на выезде из Рязани примет резидентов в 2019 году

Первые резиденты войдут на площадку первого в Рязанской области индустриального парка в 2019 году. Об этом на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи сообщил Николай Любимов, передает ТАСС .

«Мы приобрели в собственность области две больших площадки для создания индустриальных парков в Рязанском районе и Новомичуринске. Наше серьезное преимущество — это максимально низкий тариф на электроэнергию. Есть две генерации собственные в Рязанской области, и мы рядом с ними планируем предлагать инвесторам площадки. В парке в Рязанском районе первые компании появятся уже в 2019 году», — отметил Любимов.

Парками будет управлять корпорация развития Рязанской области. Отмечается, что уже в 2018 году на развитие инфраструктуры парков выделили 60 млрд рублей.

«На территории индустриальных парков хотелось бы микроэлектронику развивать, но в данном случае мы будем делать ставку на энергоемкие производства, особенно в Новомичуринске, которые дают максимальную добавочную стоимость. Предприятия, ориентированные не на ручной труд, а на автоматизированный, которые являются современными и экологичными», — добавил Любимов.

Форум прошел в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. Медведев посетил стенд Рязанской области, где ему показали беспилотник рязанского КБ «Аврора». Генеральный директор конструкторского бюро Виталий Савельев стал победителем конкурса «Премия развития».

В первый день форума регион заключил девять инвестсоглашений на 46 млрд рублей.