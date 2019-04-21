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21:35, 21 апреля 2019 936
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В Рязани на две ночи закроют Северный обход

В Рязани на две ночи закроют Северный обход

В Рязани на две ночи закроют Северный обход. Об этом сообщил региональный минтранс.

Ограничения будут действовать:

  • 22 апреля с 23:00 до 05:00 23 апреля,
  • 23 апреля с 23:00 до 05:00 24 апреля.

В это время рабочие займутся техническим обслуживанием разводного моста через реку Трубеж.


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