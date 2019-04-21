За три года в Рязанской области количество рабочих мест снизилось на девять тысяч

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Рязанская область оказалась в середине рейтинга по числу созданных рабочих мест. Его составил
Регион расположился на 48 месте. С 2016 по 2018 годы количество рабочих мест в Рязани снизилось на 9,2 тысяч или 1,8%.
Лидером по созданию рабочих мест в последние три года стал московский регион. Там за 2016-2018 годы создали 224 тысячи рабочих мест, а в Москве — 216 тысяч. Два региона соответственно заняли первое и второе место в рейтинге.
Также в первую десятку вошли: Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Дагестан, Челябинская область, Тюменская область, Чеченская Республика, Воронежская область и Республика Ингушетия.
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