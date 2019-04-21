Пятилетний мальчик из Витебска выиграл более 100 тысяч за шутку про Зеленского

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Пятилетний мальчик из Витебска выиграл на украинском шоу «Рассмеши комика. Дети» с шуткой про Зеленского и получил денежный приз. Видео восьмого выпуска передачи опубликовали на YouTube.
Мать участника из зала закричала: «Кузнечик, Тима, быстро кузнечик!». После этого ребенок спел:
«В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, Зелененький он был. Представьте себе, представьте себе: Зеленский — президент!»
Шутка понравилась жюри, они вручили мальчику 50 тысяч гривен за победу (около 120 тысяч рублей. — Прим. ред.).
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