Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:49, 21 апреля 2019 4 655
 0    0

Пятилетний мальчик из Витебска выиграл более 100 тысяч за шутку про Зеленского

Пятилетний мальчик из Витебска выиграл более 100 тысяч за шутку про Зеленского

Пятилетний мальчик из Витебска выиграл на украинском шоу «Рассмеши комика. Дети» с шуткой про Зеленского и получил денежный приз. Видео восьмого выпуска передачи опубликовали на YouTube.

Мать участника из зала закричала: «Кузнечик, Тима, быстро кузнечик!». После этого ребенок спел:

«В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, Зелененький он был. Представьте себе, представьте себе: Зеленский — президент!»

Шутка понравилась жюри, они вручили мальчику 50 тысяч гривен за победу (около 120 тысяч рублей. — Прим. ред.).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
До какого числа нужно подать декларацию 3НДФЛ?

До какого числа нужно подать декларацию 3НДФЛ?

Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 82 947
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 38 878
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 32 546
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 22 247
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 17 097
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум