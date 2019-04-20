Во вторник в Рязани выберут «Красу завода-2019»

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Во вторник, 23 апреля, в Рязани выберут «Красу завода-2019». Конкурс творчества, красоты и грации «Краса завода» традиционно организует АО «ГРПЗ» (входит в АО «КРЭТ») по инициативе Молодежного центра завода.
В этом году в нем участвуют семь представительниц промышленных предприятий Рязани: АО «Государственный Рязанский приборный завод», ПАО завод «Красное знамя», АО «Рязанский Радиозавод», АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус» и АО «360 авиационный ремонтный завод».
Для получения короны победительницы девушкам предстоит пройти пять испытаний: «Визитка» (презентационный видеоролик), «Интеллектуальный конкурс», «Творческий конкурс», коллективный «Танцевальный номер» и «Дефиле в вечерних платьях».
В состав жюри войдут руководители промышленных предприятий города, представители органов власти и профсоюза.
Обладательницу звания «Мисс зрительских симпатий» определят с помощью голосования. Отдать свой голос за понравившуюся участницу можно уже сейчас, подав заявку на вступление в группу.
Голосование продлится до 18:00 вторника, 23 апреля.
Финал конкурса «Краса завода-2019» пройдет 23 апреля во Дворце молодежи. Начало в 18:00, вход свободный.
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