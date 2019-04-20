В Сараевском районе сгорела амбулатория

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Фото: Издательство «Пресса»
В селе Муравлянка Сараевского района сгорела амбулатория. Об этом сообщило ИД «
Как рассказал начальник ПСЧ по охране поселка Сараи Михаил Глазков, сигнал о возгорании поступил в 0:28 субботы, 20 апреля. На тушение выехали три пожарных отделения из райцентра, добровольная спасательная команда из Алексеевки и пожарный расчет из Сапожка.
«К моменту прибытия горел уже второй этаж и крыша. К сожалению, спасти здание не удалось», — сказал Глазков.
Сейчас на месте происшествия работает судебно-экспертная пожарная лаборатория из Рязани. Причины пожара пока не называют.
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