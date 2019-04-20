Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:59, 20 апреля 2019 525
 0    0

В Сараевском районе сгорела амбулатория

В Сараевском районе сгорела амбулатория

Фото: Издательство «Пресса»

В селе Муравлянка Сараевского района сгорела амбулатория. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Как рассказал начальник ПСЧ по охране поселка Сараи Михаил Глазков, сигнал о возгорании поступил в 0:28 субботы, 20 апреля. На тушение выехали три пожарных отделения из райцентра, добровольная спасательная команда из Алексеевки и пожарный расчет из Сапожка.

«К моменту прибытия горел уже второй этаж и крыша. К сожалению, спасти здание не удалось», — сказал Глазков.

Сейчас на месте происшествия работает судебно-экспертная пожарная лаборатория из Рязани. Причины пожара пока не называют.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отнимут квартиру и не выпустят за границу. Разбираем мифы и легенды процедуры банкротства физических лиц

Отнимут квартиру и не выпустят за границу. Разбираем мифы и легенды процедуры банкротства физических лиц

Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 82 248
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 38 624
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 32 209
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 22 043
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 17 023
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум