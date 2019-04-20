Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:39, 20 апреля 2019 1 449
 0    0

По «Щелчку Таноса». «ВКонтакте» заблокирует половину пользователей

По «Щелчку Таноса». «ВКонтакте» заблокирует половину пользователей

В честь премьеры фильма «Мстители: Финал» «ВКонтакте» проведет флешмоб «Щелчок Таноса». Об этом сообщает администрация социальной сети.

Страницы каждого второго участника акции заблокируют на 15 минут.

«По сюжету фильма «Мстители» титан Танос с помощью перчатки бесконечности делает щелчок пальцами, в результате чего половина существ во Вселенной обращается в прах. На 15 минут персонажами фильма смогут почувствовать себя и пользователи «ВКонтакте», — отмечают в соцсети.

Чтобы принять участие в необычной акции нужно пройти простую регистрацию в приложении.

Фильм «Мстители: Финал» выйдет в мировой прокат 24 апреля, в российский — 29 апреля.

Кадр из трейлера к фильму «Мстители: Война Бесконечности»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
До какого числа нужно подать декларацию 3НДФЛ?

До какого числа нужно подать декларацию 3НДФЛ?

Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 82 332
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 38 634
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 32 213
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 22 053
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 17 025
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум