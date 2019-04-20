По «Щелчку Таноса». «ВКонтакте» заблокирует половину пользователей

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В честь премьеры фильма «Мстители: Финал» «ВКонтакте» проведет флешмоб «Щелчок Таноса». Об этом сообщает администрация социальной сети.
Страницы каждого второго участника акции заблокируют на 15 минут.
«По сюжету фильма «Мстители» титан Танос с помощью перчатки бесконечности делает щелчок пальцами, в результате чего половина существ во Вселенной обращается в прах. На 15 минут персонажами фильма смогут почувствовать себя и пользователи «ВКонтакте», — отмечают в соцсети.
Чтобы принять участие в необычной акции нужно пройти простую регистрацию в
Фильм «Мстители: Финал» выйдет в мировой прокат 24 апреля, в российский — 29 апреля.
Кадр из трейлера к фильму «Мстители: Война Бесконечности»
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