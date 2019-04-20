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Фото: Pixabay.com
Касимовец чуть не убил жену из-за ревности. Об этом сообщил
В полицию обратилась 41-летняя местная жительница, которая сообщила, что ей угрожал убийством ножом 42-летний муж. Полицейские приняли необходимые меры.
Супружеская пара устроила застолье в доме приятельницы — 45-летней местной жительницы. Во время вечером мужчина схватил кухонный нож и угрожал супруге убийством. Конфликт удалось нейтрализовать.
Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
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