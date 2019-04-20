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11:20, 20 апреля 2019 162
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Касимовец чуть не убил жену из-за ревности

Касимовец чуть не убил жену из-за ревности

Фото: Pixabay.com

Касимовец чуть не убил жену из-за ревности. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратилась 41-летняя местная жительница, которая сообщила, что ей угрожал убийством ножом 42-летний муж. Полицейские приняли необходимые меры.

Супружеская пара устроила застолье в доме приятельницы — 45-летней местной жительницы. Во время вечером мужчина схватил кухонный нож и угрожал супруге убийством. Конфликт удалось нейтрализовать.

Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.


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