За три месяца в Рязанской области изъяли почти полсотни фальшивых купюр

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Фото: Pixabay.com
За три месяца в Рязанской области изъяли 47 фальшивых купюр. По сравнению с четвертым кварталом 2018 года количество выявленных подделок снизилось на 14 единиц, сообщили в Центробанке.
Больше всего выявили поддельных пятитысячных банкнот (32 штуки). На втором месте купюры в 1000 рублей (десять единиц), на третьем — в 2000 рублей (пять штук).
За январь-март нашли две фальшивые купюры в 50 и 100 долларов США.
О способах проверки купюр на подлинность читайте на
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