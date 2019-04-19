В Калуге сошел оползень. Фото

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Около Яченского водохранилища в Калуге сошел оползень. Об этом передает «
Из-за произошедшего упали несколько деревьев. Отмечается, что последствия все еще не убрали.
«Поваленные деревья вперемешку с глиной, которая успела высохнуть за эти солнечные дни — так сейчас выглядит склон совсем недалеко от строящегося музея космонавтики», — говорится в сообщении.
По словам автора снимков, музею Циолковского, который располагается рядом, ничего не угрожает, поскольку он построен на известняке, а не глине.
Фотограф предположил, что причиной схождения оползня стала изношенная труба: произошла утечка воды, и слой грунта сошел вниз.
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