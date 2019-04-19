Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:02, 19 апреля 2019 312

Филиал «Рязаньэнерго» поучаствовал в смотре готовности сил территориальной подсистемы РСЧС

Филиал «Рязаньэнерго» поучаствовал в смотре готовности сил территориальной подсистемы РСЧС

В четверг, 18 апреля, энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» поучаствовали в выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве региона. Мероприятие прошло в Заборьевском сельском поселении в рамках всероссийских командно-штабных учений МЧС России.

Основным вопросом повестки заседания стало обсуждение состояния готовности органов управления, территориальной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) региона к пожароопасному периоду 2019 года, начало которого на территории области установлено с 1 апреля.

Выездное совещание также включало в себя смотр технических средств территориального РСЧС Рязанской области и Рязанского районного звена. В свою очередь энергетики продемонстрировали комиссии современное оборудование и технику, которые позволяют в кратчайшие сроки выполнить плановый или аварийно-восстановительный ремонт на объектах электросетевого комплекса и восстановить подачу электроэнергии потребителям.

«В преддверие пожароопасного периода филиал ежегодно реализует комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежного энергоснабжения и функционирования электросетевых объектов. Подготовка включает в себя как усиление противопожарной защиты энергообъектов, так и работу с персоналом по соблюдению правил пожарной безопасности», — рассказали энергетики.

По их словам, в случае возникновения нештатных ситуаций в «Рязаньэнерго» к оперативному реагированию готовы 114 бригад в количестве 438 человек и 176 единиц техники.

«Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии», — добавили в пресс-службе филиала.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Цены и бренды. На что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Цены и бренды. На что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 81 737
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 38 482
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 31 993
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 21 911
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
10:23, 8 апреля 2019 16 977
В массовом ДТП около «Европы» пострадала женщина
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум