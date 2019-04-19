Филиал «Рязаньэнерго» поучаствовал в смотре готовности сил территориальной подсистемы РСЧС

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В четверг, 18 апреля, энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» поучаствовали в выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве региона. Мероприятие прошло в Заборьевском сельском поселении в рамках всероссийских командно-штабных учений МЧС России.
Основным вопросом повестки заседания стало обсуждение состояния готовности органов управления, территориальной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) региона к пожароопасному периоду 2019 года, начало которого на территории области установлено с 1 апреля.
Выездное совещание также включало в себя смотр технических средств территориального РСЧС Рязанской области и Рязанского районного звена. В свою очередь энергетики продемонстрировали комиссии современное оборудование и технику, которые позволяют в кратчайшие сроки выполнить плановый или аварийно-восстановительный ремонт на объектах электросетевого комплекса и восстановить подачу электроэнергии потребителям.
«В преддверие пожароопасного периода филиал ежегодно реализует комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежного энергоснабжения и функционирования электросетевых объектов. Подготовка включает в себя как усиление противопожарной защиты энергообъектов, так и работу с персоналом по соблюдению правил пожарной безопасности», — рассказали энергетики.
По их словам, в случае возникновения нештатных ситуаций в «Рязаньэнерго» к оперативному реагированию готовы 114 бригад в количестве 438 человек и 176 единиц техники.
«Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии», — добавили в пресс-службе филиала.
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