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В Рязанской области начали просыпаться гадюки. Об этом сообщила
В регионе, как и на большей части территории России, гадюка — это единственная ядовитая змея, укус которой представляет реальную опасность для человека.
Для предотвращения несчастных случаев, связанных с укусами змей, следует соблюдать несложные правила:
Обычно, это первые из рептилий, которые просыпаются после зимовки. Первые недели или даже в течение месяца животные находятся рядом с убежищами, скрываясь в них при похолодании.
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