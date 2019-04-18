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9:22, 18 апреля 2019 967
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В Рязанской области начали просыпаться гадюки

В Рязанской области начали просыпаться гадюки

В Рязанской области начали просыпаться гадюки. Об этом сообщила пресс-служба Окского заповедника.

В регионе, как и на большей части территории России, гадюка — это единственная ядовитая змея, укус которой представляет реальную опасность для человека.

Для предотвращения несчастных случаев, связанных с укусами змей, следует соблюдать несложные правила:

  • В высокой траве, по болотам, по валежнику рекомендуется ходить в сапогах;
  • Внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на гадюку;
  • Не садиться на поваленные деревья, пни и прочие объекты, предварительно не осмотрев их;
  • Увидев змею, обойти ее, а не пытаться убить, взять на руки или прогнать.

Обычно, это первые из рептилий, которые просыпаются после зимовки. Первые недели или даже в течение месяца животные находятся рядом с убежищами, скрываясь в них при похолодании.


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