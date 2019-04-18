Стало известно, когда в Рязани отключат отопление

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Отопление в Рязани планируют отключить 29 апреля. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил вице-мэр Игорь Ковалев.
По его словам, для отключения тепла в домах требуется, чтобы пять дней подряд средняя температура воздуха превышала 8 градусов.
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