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Шиловская прокуратура нашла десять сайтов с проститутками. Об этом
На сайтах описаны услуги и цены на них, указаны номера телефонов девушек. Эта информация находится в свободном доступе. Прокуратура направила иски в Железнодорожный районный суд Рязани с требованием признать ресурсы запрещенными и закрыть их.
Суд рассматривает иски.
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«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»