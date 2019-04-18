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Фото: Pixabay.com
Федеральное правительство предложило ввести новый экологический налог. Об этом пишет «
В интервью изданию руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов рассказал, что сейчас поправки в налоговый кодекс обсуждаются финансовым блоком правительства.
«Существует идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для „грязных“ промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — сообщил Кириллов.
Чиновник рассказал, как государство помогает предприятиям, модернизирующим очистные сооружения. В частности, из бюджета субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей. Общая стоимость проектов составила 146,2 миллиарда рублей.
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