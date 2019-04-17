В Солотче появится «Экологическая тропа Паустовского»

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В понедельник, 15 апреля, Рязанское географическое общество подписало соглашение с ООО «Газпром трансгаз Москва». Об этом сообщили представители РГО.
Дочернее предприятие «Газпрома» выделит деньги на создание «Экологической тропы Паустовского в поселке Солотча».
Проект предусматривает очистку, благоустройство и оборудование информационными материалами почти тридцатикилометрового маршрута от музея Пожалостина до Черного озера и обратно, съемку демонстрационного видеофильма и создание аудиогида по тропе.
Проект планируется осуществить в 2019 году.
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