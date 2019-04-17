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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязанской области запретят въезжать в лес.
Губернатор Николай Любимов поручил ввести на территории региона особый противопожарный режим. Постановление опубликовали на сайте областного правительства.
Ограничения установят с пятницы, 26 апреля. В этот период будет запрещено посещать леса, въезжать в них на автомобилях.
На дорогах, ведущих в лесные массивы, установят шлагбаумы и предупредительные таблички.
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