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Фото: Ru.wikipedia.org
Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому. Об этом со ссылкой на главного реаниматолога и анестезиолога Минздрава Игоря Молчанова сообщает агентство городских новостей «
Писатель находится в реанимации уфимской больницы. Его состояние оценивают как тяжелое. По словам Молчанова, перевод писателя в Москву «не нужен и не обоснован».
Ранее главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Быков второй день
По данным источника, писателю стало плохо в самолете. Быков планировал выступить с лекцией о русских анекдотах.
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