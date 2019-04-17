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Фото: Pixabay.com
Дмитрий Быков попал в реанимацию уфимской больницы. В среду, 17 апреля, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в Telegram-канале, что журналист и писатель находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Он опроверг информацию об инсульте.
По словам Венедиктова, Быков находится в больнице второй день.
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