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Во вторник, 16 апреля, Николай Любимов заявил, что убирать пыль нужно не только у здания
«У здания правительства машина-пылесос ездит постоянно, но город большой, и такая техника должна работать не только в центре, ее надо направлять еще и на другие улицы, чтобы порядок был везде», — отметил глава региона.
Любимов на заседании регионального правительства также обратил внимание на проблемы ЖКХ. Он заявил, что тепло должно поступать в дома рязанцев без задержек и аварий, а также «чтобы не было провалов в асфальте из-за сгнившей под землей канализационной трубы».
Губернатор подчеркнул, что ждет от администрации города в этом году «серьезной работы по всем направлениям».
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».