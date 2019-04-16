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14:57, 16 апреля 2019 174
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Убирать пыль нужно не только у здания правительства — Любимов

Убирать пыль нужно не только у здания правительства — Любимов

Во вторник, 16 апреля, Николай Любимов заявил, что убирать пыль нужно не только у здания правительства, но и на других улицах.

«У здания правительства машина-пылесос ездит постоянно, но город большой, и такая техника должна работать не только в центре, ее надо направлять еще и на другие улицы, чтобы порядок был везде», — отметил глава региона.

Любимов на заседании регионального правительства также обратил внимание на проблемы ЖКХ. Он заявил, что тепло должно поступать в дома рязанцев без задержек и аварий, а также «чтобы не было провалов в асфальте из-за сгнившей под землей канализационной трубы».

Губернатор подчеркнул, что ждет от администрации города в этом году «серьезной работы по всем направлениям».


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